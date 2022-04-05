Главный тренер «Тобола» Москаленко: «Позиция Асранкулова? Все зависит от футболистов. У нас в команде нет приезжих, иностранцев»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал матч четвертого тура КПЛ против туркестанского «Турана» (3:0).

– «Туран» – очень сбалансированная команда. До матча с нами они пропустили всего один гол. Сегодня стечение обстоятельств, что они отдали нам центр поля. Мы почувствовали некоторые связки. Это проходило и получалось.

Но я скажу, что еще много работы до той игры, к которой мы стремимся. Очень много проблем. Нельзя по одной игре оценить нашу или их команду. Все может поменяться. Вы знаете, как мы с «Кызыл-Жаром» тяжело играли. Это футбол, от этого никто не застрахован.

Позиция Романа Асранкулова? Все зависит от футболистов. У нас в команде нет приезжих, иностранцев. Мы все в одинаковом положении. Нам без разницы кто играет, на какой позиции. Сейчас такой футбол, что левый защитник может играть левого хавбека. Миллион примеров таких. Нам без разницы кто играет, главное, как он играет.

Травмированные? По Секе (Мужикову – прим. ред.), дай Бог, он потихоньку восстанавливается. Я не хочу говорить даже дату. По Душану, спасибо медицинскому штабу. Хочу сказать слова благодарности за то, что они за короткий срок восстановили игрока и подвели его к игре.

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