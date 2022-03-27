Кубок Казахстана по футболу среди женщин. 2-й день. БИИК забил 22 гола «Кызылорде», «Томирис-Туран» победил «Окжетпес»

Завершился второй игровой день группового этапа Кубка Казахстана среди женских команд сезона 2022 года. Все матчи проходят в СК «БИИК», Шымкент.

Группа А

«БИИК» (Шымкент) – «Кызылорда» (Кызылорда) – 22:0 (14:0)

Голы: Габелия 6, 14, 19, 24, 37, 40, 42, Бортникова 26, 35, 36, 44, 48, 55, 64, 82, Бабшук 30, 51, Хайрулина 32, 34, Демидова 70, Литвиненко 72, 76

Судьи: Мурадбек Халилов, Ержан Аликулов, Бекзод Таймухамедов (все – Шымкент).

Положение в группе А: «БИИК» – 3 (1), СДЮСШОР №17 – 3 (1), «Кызылорда» – 0 (2).

Группа В

«Томирис-Туран» – «Окжетпес» – 2:0 (0:0)

Голы: Аманда 48, Кануто 56

Предупреждения: Карина Берикова 8, Кундыз Кожахмет 27, Виктория Кануто 59, Дильрабо Асадова 90+2 – Камдем Аннеси Нгуадем 14, Мария Манга Нга 89

Удаление: Виктория Кануто 77

Судьи: Александр Алиев, Ербол Абдуаисов, Досбол Усенов (все – Алматы)

Положение в группе В: «Томирис-Туран» – 3 (1), «Окжетпес» – 3 (2), «Жас-Сункар» – 0 (1).

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