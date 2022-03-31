«Астана» предложила Исламхану поддерживать форму вместе с командой. Экс-игрок «Кайрата» отказался

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Астана» предлагала дисквалифицированному Бауыржану Исламхану тренироваться вместе со столичной командой.

По данным инсайдера, экс-капитан «Кайрата» отказался от этого предложения.

Исламхан выступал за «Астану» в 2013-м.

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