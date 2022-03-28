Зоран Тошич о Жумашеве: «Если он будет много работать и развиваться, то станет звездой казахстанского футбола. Я убежден»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич рассказал о перспективных игроках клуба.

– Все молодые, когда есть возможность, хотят что-нибудь узнать о моей карьере. Чаще всего спрашивают про мой период в «Манчестер Юнайтед», где я бок о бок выступал с мировыми звездами.

Если я кому-то могу помочь своим опытом на тренировке или в игре, я с удовольствием это делаю. Так что любой футболист «Тобола», у которого есть ко мне вопрос, может спокойно его задать и получить на него ответ.

- На ваш взгляд, кого сейчас можно назвать самым талантливым футболистом Казахстана или хотя бы «Тобола»?

– У нас достаточно опытная команда, большинству футболистов около 30-ти или даже больше. Есть, конечно, игроки и помоложе, но костяк команды – возрастные.

Из воспитанников «Тобола» отмечу Жаслана Жумашева – у него масса хороших качеств, и я это ему каждый день говорю. Надеюсь, он будет много работать и развиваться дальше. В этом случае, я убежден, Жаслан станет игроком сборной, звездой казахстанского футбола.

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