Экс-игрок «Тобола» и «Шахтера» Вух: «Переход в чемпионат Казахстана? Лишь сейчас я понимаю, что это была ошибка»

Экс-игрок «Тобола» и «Шахтера» Эгон Вух прокомментировал свой период карьеры в Казахстане.

– Некоторые люди обманули меня, я подписал какие-то документы. Поэтому тренер либерецкого «Слована» Индржих Трпишовски разрешил мне поехать в Казахстан, чтобы заработать денег и решить свои проблемы с финансами как можно скорее.

Лишь сейчас я понимаю, что это была ошибка. Это навредило моему здоровью, к тому же я пропал с поля зрения за пределами Европы.

Напомним, что Вух выступал в составе костанайского «Тобола» в 2017 году. Провел за костанайский клуб 12 матчей и забил 3 гола. В следующем сезоне выступал за карагандинский «Шахтер», в составе которого отыграл 23 матча и забил 4 гола.

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