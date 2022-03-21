Экс-игрок «Шахтера» Буйволов: «В южных городах Казахстана живет более горячий народ, неслучайно волнения были в основном на юге»

Экс-игрок карагандинского «Шахтера» Андрей Буйволов высказался о положении дел в Казахстане.

– Сейчас обсуждаются проекты объединения чемпионата России с чемпионатами других стран СНГ. Команды из Казахстана смогут конкурировать с клубами Российской премьер-лиги?

– «Кайрат», «Астана», «Тобол» могут соответствовать уровню РПЛ. Остальным соперничать с российскими будет нереально.

Футбольная инфраструктура в большинстве городов Казахстана едва ли сопоставима даже с нашей ФНЛ. Стадионы, тренировочные поля остались еще с советских времен.

– В начале года в Казахстане было неспокойно. Из Караганды ты уехал еще до волны протестов?

– Я вернулся в Нижний осенью, как только закончился контракт с «Шахтером». На тот момент вообще не было никаких намеков, что в Казахстане вспыхнут протесты.

Эта страна разная. В южных городах живет более горячий народ, неслучайно волнения и были в основном на юге. А на севере все было намного спокойнее.

– Чем занят сейчас?

– Стараюсь концентрироваться на том, чтобы скорее пройти реабилитационный курс после операции и вернуться на поле. Очень хочу играть в футбол!

– Где можешь продолжить карьеру?

– Конкретики пока нет. Готов к разным вариантам: клубы российской ФНЛ, Казахстан, Белоруссия.

Многое будет зависеть и от финансового фактора. Лет мне немало, травм в последнее время хватает. Надо тщательно взвешивать риски.

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