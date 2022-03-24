Матчи второго тура женского Кубка Казахстана по футболу перенесены

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Шымкенте принято решение о переносе матчей второго тура Кубка Казахстана по футболу среди женщин «БИИК» – «Кызылорда» и «Томирис» – «Окжетпес».

Эти игры пройдут 26 марта.

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