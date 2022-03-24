Экс-игрок «Астаны» и «Тобола» Бугаев: «В Казахстане в основном ребята из местного чемпионата, а у Молдовы больше легионеров. Сложно сказать – хорошо это или плохо»

Бывший нападающий сборной Молдовы, а также «Астаны» и «Тобола» Игорь Бугаев оценил шансы Казахстана против Молдовы перед сегодняшней игрой в лиге Наций.

– Команды равного уровня, поэтому должна быть интересная игра. Не думаю, что будет много голов, учитывая, что это противостояние состоит из двух игр.

- Вы часто бываете в Казахстане и ваши игроки выступают в нашем чемпионате, как вам состав нашей сборной?

– Последнее время реже бываю в Казахстане, но скоро планирую прилететь. Моя жена казашка, много родни и друзей у нас в Казахстане. Тем более, у нас родился сын. Бабушка и дедушка ждут внука.

Сейчас в Казахстане несколько моих игроков в разных командах, включая двух футболистов из Молдовы: Артем Розгонюк уже отметился голом за «Мактаарал», а Гинайтис после «Кайрата» получил небольшое повреждение – пропустил 2 игры. Думаю, к следующему туру он уже будет полностью здоров.

- Недавно главным тренером сборной Казахстана стал Андрей Карпович, с которым вы пересекались на поле в бытность игроком. Что можете сказать об этом специалисте?

– С Андреем играли в одной команде, плюс общаемся и по сей день. Пожелал ему хорошего полета, сказал, что тоже буду на игре в Кишиневе. Да и в Турции мы общались.

Клубная работа отличается от сборной. В клубе каждый день ты с командой и можешь строить планы. Ты знаешь, кто в какой физической форме. Со сборной – это недельный цикл. Для тренера сборных нужен результат, плюс совсем другой уровень. Ведь национальные сборные – это лучшие игроки стран, и там добывать очки совсем непросто.

- В чем сходство и различия наших сборных?

– В Казахстане в основном ребята из местного чемпионата, а у Молдовы больше легионеров. Сложно сказать – хорошо это или плохо. Думаю, равные на сегодняшний день силы и шансы у этих сборных.

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