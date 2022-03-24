Сборная Молдовы по футболу сменила вратаря в преддверии матча с Казахстаном в лиге Наций

Голкипер «Шерифа» Дмитрий Челядник вызван в состав сборной Молдовы по футболу на стыковой матч лиги Наций против Казахстана.

Игрок должен заменить вратаря «Петрокуба» Николая Чеботаря, который получил травму во время сбора.

Стоит отметить, что игрок вчера тренировался в составе своей сборной.

Напомним, что первый стыковый матч Лиги наций Молдова — Казахстан состоится уже сегодня и начнется в 23:00 по столичному времени.

Челядник сыграл 3 матча и пропустил 1 гол, Чеботарь провел 1 матч и не пропускал мячи в чемпионате Молдовы.

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