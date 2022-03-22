Посольство Франции отрицает, что отказало Шайдорову в визе для участия на ЧМ

В посольстве Франции в Казахстане прокомментировали слова Михаила Шайдорова об отказе ведомства в выдаче визы фигуристу.

«В посольство не подавалось заявление о выдаче визы для господина Шайдорова, и посольству неизвестно об отказе в выдаче визы в отношении господина Шайдорова», – заявили в пресс-службе.

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