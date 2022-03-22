Казахстанскому фигуристу Шайдорову отказали в визе во Францию. Он не сможет принять участие на ЧМ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не выступит на ЧМ-2022 в Монпелье.

Спортсмен сообщил в своем инстаграме, что французское посольство отказало ему в визе.

Шайдоров должен был выступить в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта. От Казахстана на соревнования также заявлена танцевальная пара Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев.

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