Скончался экс-игрок «Спартака» и «Кайрата» Николай Осянин

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Николай Осянин скончался на 81-м году жизни.

Он становился чемпионом СССР (1969) и обладателем Кубка страны (1971).

В 1972-1973 годы Осянин выступал за алматинский «Кайрат».

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