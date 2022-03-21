Болельщики «Иртыша» объявили о создании команды. Они хотят заявиться в чемпионат области

Группа болельщиков «Иртыша» сообщила о попытке возрождения павлодарского клуба, снявшегося с КПЛ в 2020 году.

«Главная цель нашего объединения – создание футбольной команды, которая начнет свое выступление с чемпионата области по футболу. Главный принцип существования нашего объединения – это добровольные взносы каждого из вас. О том, как Вы можете поучаствовать в этом, мы сообщим более подробно, позже. Считаем, что болельщики имеют полное моральное право на новый виток истории павлодарского футбола!», – говорится в заявлении группы в инстаграме.

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