Сборная Молдовы начала подготовку к матчам с Казахстаном

Сборная Молдовы по футболу начала подготовку к стыковым матчам Лиги наций против Казахстана.

На базу национальной команды в Вадул-луй-Водэ уже прибыли игроки, находившиеся внутри страны, продолжают прибывать футболисты, играющие в зарубежных чемпионатах.

Первую тренировку команда проведет вечером понедельника.

Матчи между Молдовой и Казахстаном пройдут 24 и 29 марта.

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