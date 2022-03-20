Сборная Молдовы начала подготовку к матчам с Казахстаном

Сборная Молдовы по футболу начала подготовку к стыковым матчам Лиги наций против Казахстана.
На базу национальной команды в Вадул-луй-Водэ уже прибыли игроки, находившиеся внутри страны, продолжают прибывать футболисты, играющие в зарубежных чемпионатах.
Первую тренировку команда проведет вечером понедельника.
Матчи между Молдовой и Казахстаном пройдут 24 и 29 марта.
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