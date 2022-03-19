Юношеская сборная Казахстана по футзалу проиграла все матчи отборочного этапа на Евро-2023

Вчера, юношеская сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от молодежной сборной Боснии и Герцеговины (4:5) в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2023.

Казахстанцы закончили отборочный турнир без очков. До этого юноши Казахстана проиграли сверстникам из Польши (2:3) и Финляндии (1:7).

Из группы в финальный турнир вышла юношеская сборная Польши с 6-ю очками. В последнем матче поляки обыграли финнов со счетом 8:4.

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