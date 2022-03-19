Эльхан Астанов получил приз имени Анатолия Ионкина

21-летний казахстанский полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов получил приз имени Анатолия Михайловича Ионкина.

С сезона 2021 года решением Профессиональной футбольной лигой Казахстана приз лучшему молодому игроку сезона носит имя одного из ярчайших футболистов в истории казахстанского футбола Анатолия Михайловича Ионкина.

Первым лауреатом приза имени Ионкина стал полузащитник шымкентского «Ордабасы» Эльхан Астанов, который своей уверенной и зрелой игрой в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана 2021 года, стал одним из лидеров шымкентского клуба.

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