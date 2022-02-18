Эльхан Астанов: «У «Ордабасы» были определенные проблемы в клубе, но сейчас все потихоньку нормализовалось»

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Эльхан, как проходит подготовка к предстоящему сезону?

– Готовимся серьезно, в режиме двухразовых тренировок. Если до этого у нас были определенные проблемы в клубе, то сейчас все потихоньку нормализовалось и мы начали готовиться к сезону. Конечно, до начала чемпионата осталось очень мало времени, но думаю, если мы все вместе приложим все силы, то сумеем справиться со всеми трудностями.

– Как оцениваешь игру сборной Казахстана с легионерами нашего первенства?

– Матч за сборную Казахстана был важен не только для меня, но и для всех футболистов. Лично для меня это огромная честь играть в футболке национальной сборной. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу за предоставленный мне шанс сыграть в составе главной команды страны.

– Недавно наш соотечественник Нурали Алип перешел в «Зенит». У тебя были предложения от зарубежных клубов?

– Да, я знаю, что один клуб интересовался мною, но у меня сейчас действующий контракт с «Ордабасы», и я всегда рад играть за свой родной клуб. Что будет в будущем, покажет время. Еще раз повторюсь, если мы будем единым и сплоченным коллективом, уверен все у нас получится, как говорится: «За каждой тягостью наступает облегчение».

– Кто из игроков «сине-белых», по твоему мнению, сможет проявить себя в новом сезоне?

– У каждого футболиста нашего клуба есть шанс проявить себя, главное работать над собой. В нашей команде собраны хорошие и талантливые футболисты. Сейчас и игроки с молодежной команды тренируются вместе с нами, уверен они обязательно проявят себя в этом сезоне.

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