Вратарь «Ордабасы» Шайзада про стадион в Таразе: «Кто допустил такой стадион, чтобы играть здесь КПЛ? Мне стыдно»

Вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада раскритиковал в своем инстаграм стадион в Таразе. Сегодня шымкентцы минимально уступили «Таразу» в гостях (0:1).

— Мне стыдно за наши стадионы! Кто допустил такой стадион, чтобы играть здесь КПЛ? Мне стыдно! Здесь не то чтобы играть и думать о тактике, здесь футболисты думают как не подвернуть ногу. Вы это на себе не почувствуете, вам всем наплевать на наш футбол!

В КПЛ-2022 Шайзада провел 2 матча и пропустил 2 гола.

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