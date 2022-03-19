Тренер «Крыльев» Гаус о Бердыеве: «Держал игроков на расстоянии. Кепку натягивал так, что глаз не видно»

Тренер «Крыльев Советов» Виктор Гаус рассказал, каким был Курбан Бердыев 20 лет назад.

«Интересным. Держал игроков на расстоянии. Кепку натягивал так, что глаз не видно. Проходя мимо футболистов на крылечке базы, никогда не здоровался. Приезжаем на стадион — он исподлобья смотрит: «Так, руки из кармана вынь». А так только хорошее могу про Бикеича сказать. Мне он честно сказал: «Будем искать вратаря. Если хочешь — оставайся. Все, что обещали — выполним». Думаю: ну куда я поеду в 38 лет? Остался. С ним реально интересно было работать.

Бердыев забивал барана на стадионе? При мне барана не было. Четки все время перед играми. А еще у него ботинки фартовые были: чуть не до носков стер, и все равно надевал на игры. В 2002 году, кажется, играли последний матч с «Читой». Мороз — градусов 15, а он в своем знаменитом зеленом пиджачке, рубашке и в этих ботиночках. Примета такая», — сказал Гаус.

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