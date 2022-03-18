Шесть футболистов дебютировали в КПЛ

В третьем туре КПЛ шесть футболистов стали дебютантами чемпионата.

Из шести дебютантов, лишь один казахстанец – Мейрамбек Серикбай («Мактаарал»).

Остальные пять футболистов представляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Это – Виктор Васин и Жасурбек Жалолиддинов (оба – «Кайрат»), Всеволод Садовский («Ордабасы»), Александр Довбня и Сергей Тихоновский (оба – «Кызыл-Жар СК»).

Всего с начала чемпионата в Премьер-лиге дебютировали 67 футболистов. Больше всех дебютантов в составе «Мактаарала» – 11, меньше у «Тобола» – 0.

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