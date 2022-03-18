Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Мы будем разговаривать, чтобы к нам присоединились еще несколько игроков – я чувствую их нехватку»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал итог матча с «Актобе» (1:0).

– Получился сложный матч. Сложный период после двух матчей в прошлых турах. Это чувствовалось на поле и в раздевалке, чувствовалась нервозность в игре и не могу сказать, что было много красоты. Но нам удалось обыграть очень серьезного соперника.

Мне хочется поздравить игроков «Астаны», я им очень благодарен. Теперь мы немного сняли напряжение, но у нас стоит большая задача. Впереди несколько дней отдыха во время международного перерыва, но дальше нам необходимо анализировать игру и искать решения для прогресса.

– Казалось, что временами «Астана» играла вторым номером.

– Мы хотели по-другому и, конечно, старались. Мы чувствовали некоторое напряжение и большую ответственность перед болельщиками и собой. Некоторые вещи, которые мы практиковали на тренировках, сделать не удалось. Соперник был хорошо организован. То, что было сегодня – это все, что мы могли сделать. Я уверен, если мы сделаем правильные выводы, то в будущем будет игра, которую я хочу видеть, как тренер.

– Также вопрос по вратарской позиции, сегодня было два серьезных момента, когда Марко Милошевич сначала отдал передачу сопернику, а во втором тайме с Бескоровайным они не разобрались, это тоже был такой нервозный момент для вашей команды. Что касается вратарей, у вас есть здоровая конкуренция или у вас первый номер Милошевич, и на этом точка?

– Нет, точки нет. Я разговаривал как с Милошевичем и Заруцким, так и с командой, что я никому не могу гарантировать место в составе. Да, вратарь Марко ошибся, это была большая ошибка, когда он отдал мяч. Если он рискует как вратарь, а он рискует, потому что играет ногами, то может возникнуть ошибка. Если не рискует, то ошибки не будет.

Я хочу, чтобы вратари играли ногами, чтобы они пробовали найти определенные решения, и поэтому может случиться ошибка. Марко потом в нескольких моментах очень хорошо среагировал и спас в нескольких опасных моментах. Но если вернуться к вопросу, то конкуренция есть между всеми игроками, также между Заруцким и Милошевичем. Будут моменты, когда на воротах будет стоять Заруцкий.

– По поводу замены Марина Томасова, со стороны показалось что он не ожидал этого.

– Нет, он устал. Мы просто хотели более интенсивно сыграть в обороне. Я не видел его реакции, мы даже разговаривали 10 минут до его замены и сказали ему об этом. В итоге так и сделали.

– Ожидать ли еще трансферы?

– Надеюсь, что будут. Это вопрос будет решаться в следующие дни, будем разговаривать с руководством клуба. В прошлый раз я уже говорил, что немного опоздали в плане сборов, некоторые игроки отсутствовали или поздно приехали.

Трансферная кампания все еще не закончена. Мы будем разговаривать о том, чтобы к нам присоединились еще несколько игроков, потому что я чувствую их нехватку. Я надеюсь, что после небольшого перерыва на матчи сборных в команде будет несколько новичков.

– Как вы мотивировали игроков после потерянных шести очков?

– Вы знаете, это очень сложный период, так как мы все почувствовали большое давление. Мы несколько раз собирались в этом зале и организовывали встречу, где разговаривали с друг с другом. Каждый мог сказать то, что думает, о чём думает и в каком направлении.

В одном моменте мы почувствовали друг друга, и эти разговоры о нас принесли нам энергию, которой нам не хватало, особенно в раздевалке. Я надеюсь, что эти три очка добавят нам еще больше энергии.

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