Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» обыграл «Актобе», «Аят» уступил «Кайрату» и другие матчи

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Казахстана по футзалу.
«Нур-Султан» обыграл «Актобе» (4:2)
«Аят» уступил «Кайрату» (2:4)
«Окжетпес» проиграл «Атырау» (2:3)
«Рахмет» и «Каспий» сыграли вничью (2:2)
«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов
Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам
Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам
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