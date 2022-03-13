Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» обыграл «Актобе», «Аят» уступил «Кайрату» и другие матчи

Теги Кайрат Sports.ru - Казахстан Нур-Султан Актобе Аят Атырау Окжетпес Каспий чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Казахстана по футзалу.

«Нур-Султан» обыграл «Актобе» (4:2)

«Аят» уступил «Кайрату» (2:4)

«Окжетпес» проиграл «Атырау» (2:3)

«Рахмет» и «Каспий» сыграли вничью (2:2)

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