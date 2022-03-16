«Ордабасы» – «Акжайык»: где смотреть

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Акжайык Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Ордабасы» сыграет с «Акжайыком» в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Посмотреть можно будет на телеканалах QSport League и Qazsport.

Старт в 17:00 по Нур-Султану.

Ордабасы – Акжайык
Дата проведения
17 марта, 14.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные