Защитник сборной Беларуси Золотов перейдет в «Ордабасы». Условия – аренда до конца июня

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Ордабасы» подпишет защитника украинского «Колоса» и сборной Беларуси Николая Золотова на правах аренды.

«По вполне понятным причинам, Золотову сейчас негде играть. Именно поэтому он согласился на довольно скромные условия шымкентцев и пробудет в «Ордабасы» до конца июня», – пишет инсайдер.

Отмечается, что шымкентский клуб решает вопрос с перелетом игрока.

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