Защитник «Астаны» Бескоровайный: «У меня есть пункт в контракте: если я не хочу оставаться в Казахстане, я могу вернуться в Словакию»

Украинский защитник «Астаны» Данила Бескоровайный рассказал о начале сезона и о деталях контракта.

— Сначала вы дома сыграли вничью с «Шахтером» (0:0) [«Астане» присуждено техническое поражение со счетом 0:3 — прим. Sports.ru], потом проиграли «Аксу» (0:1). Что вы можете сказать о своих начинаниях в Казахстане?

— У нас отличная команда, но почему-то мы не можем забивать голы, хотя моментов у нас много. В первом матче я отыграл полные девяносто минут.

Во втором я начал только со скамейки запасных. Тренер объяснил мне, что хочет попробовать легионера на позиции нападающего. В Казахстане одновременно на поле может находиться только шесть иностранных футболистов. Посмотрим, как будет в следующих турах.

— У вас контракт с «Дунайской Стредой» до конца 2023 года, но «Астана» может воспользоваться опцией выкупа после окончания контракта в этом году. Вернетесь ли вы в Словакию?

— Пока рано отвечать на этот вопрос. Все, что я могу сказать, это то, что я люблю Словакию, и это мой второй дом. Словаки удивительные люди. Посмотрим, вернусь ли я сейчас. У «Астаны» есть опция, и сегодня я не знаю, захочет ли клуб меня на постоянной основе, но в контракте также есть пункт о том, что если я не хочу оставаться в Казахстане, я могу вернуться в Словакию.

Мне сейчас хорошо в «Астане». С клубом я хочу завоевать титул и Кубок, лига играет по весенне-осенней системе, а поскольку «Астана» в прошлом году заняла второе место, я могу с нетерпением ждать осенних матчей Лиги конференций.

— Довольны ли вы до сих пор в «Астане»?

— Мне еще нужно привыкнуть к некоторым вещам. Местная страна имеет свою специфику, и я хочу адаптироваться к местному менталитету людей. Я чувствую себя хорошо, но мне еще нужно время, чтобы адаптироваться.

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