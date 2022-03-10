Главный тренер «Аксу» Костышин о болельщиках: «Если в такую погоду они приходят, значит они очень любят этот спорт»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин об итогах матча с «Астаной» (1:0).

– Поздравляю всех с победой и с хорошей игрой.

– Как вам болельщики в Павлодаре?

– Я уже почувствовал, что в Павлодаре болельщики любят футбол и они требовательные. Если в такую погоду они приходят, значит они очень любят этот спорт.

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