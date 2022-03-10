Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Мы считались фаворитами матча, но это не оправдывает нас сегодня»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал итог матча с «Аксу» (0:1).

– Поздравляю команду «Аксу» с победой. По итогу, не знаю реален результат или нет. Мы считались фаворитами матча, но это не оправдывает нас сегодня. Больше слов нет.

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