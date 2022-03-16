«Кайрат» сообщил, что клуб работает в штатном режиме

В «Кайрате» заявили, что работа в клубе проходит в штатном режиме.

Академия продолжает обучение и подготовку к новому сезону, а основной состав продолжает подготовку к домашнему матчу против «Тараза».

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам