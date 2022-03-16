Давид Экве: «Я с гордостью буду защищать цвета «Кайрата» и постараюсь никогда вас не разочаровывать»

Новичок «Кайрата» Давид Экве высказался о переходе в алматинский клуб.

– С большим удовольствием объявляю о своем переходе в престижный клуб «Кайрат». Для меня это начало приключения и желание всегда двигаться вперед, всегда прогрессировать и достигать своих целей. Я хотел бы поблагодарить мою семью, моих друзей, моего «старшего брата» Маки Баньяка, мое агентство, а также весь технический персонал клуба за оказанное мне доверие. Я с гордостью буду защищать цвета «Кайрата» и постараюсь никогда вас не разочаровывать.

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