Юрий Михайлис: «Дитц – высококлассный игрок, тяжело заменить»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис высказался об уходе Даррена Дитца в ЦСКА.

– Даррен – высококлассный игрок, тяжело заменить. Многие ребята подтянулись, получали больше игрового времени и Альсинг, Данияр и Орехов прибавили. Конечно, если вспомнить историю, у нас всегда был высококлассный атакующий защитник, как Даллмэн. Конечно, потеря для клуба и ребята понимали, что есть шанс воспользоваться, получать игровое время и показывать мастерство.

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