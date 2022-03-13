Вадим Ульянов о дебюте за «Кайрат»: «Считаю, что все сложилось»

Вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов прокомментировал свой дебют за алматинский клуб.

– Матч против «Мактаарала» был очень непростым, и команда рада, что в конечном итоге нам удалось добиться положительного результата.

– Полевые игроки часто подвержены заменам, но в прошедшей встрече потребовалась замена вратаря, благодаря чему на поле появился ты. Насколько сложно вратарю вступать в игру по ходу встречи?

– Ментально я всегда настраиваюсь на игры одинаково, вне зависимости от того, играю или нет. В любом случае в такую тяжелую игру с минимальным преимуществом в счете выходить не просто. Вдобавок для меня это был первый подобный опыт в карьере. Однако я считаю, что все сложилось.

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