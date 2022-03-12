Украинский экс-хавбек «Ахмата» Полярус заинтересовал «Актобе» и «Термалику» (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета украинский экс-хавбек «Ахмата» Артем Полярус заинтересовал казахстанский «Актобе» и польскую «Термалику».

«Актобе» предложил Полярусу соглашение с финансовой точки зрения довольно скромное для игрока (вдвое меньше того, что он получал в «Ахмате»), но более нигде в Европе трансферное окно не открыто.

Когда опорник уже собирался дать свое согласие на переход, в ФИФА решили помочь украинским футболистам и позволили им заявиться в любом чемпионате Европы вне рамок трансферного окна. И у Поляруса тут же появился вариант в чемпионате Польши – «Термалика» терпит бедствие, безнадежно плетясь на дне таблицы, и поэтому срочно нуждается в усилении» – пишет источник.

Ранее сообщалось, что Артем Полярус покинул «Ахмат» по семейным обстоятельствам. За грозненцев Полярус сыграл 11 матчей и забил 2 гола.

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