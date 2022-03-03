Жерар Гоу подписал контракт с «Актобе» (А. Кожахмет)

По сообщениям журналиста Айдына Кожахмета 33-летний нападающий Жерар Гоу подписал контракт с «Актобе».

«Ивуариец уже в ближайшие выходные может сыграть против своего бывшего клуба, за который забил 80 мячей в КПЛ за 3,5 сезона – против «Кайрата». Тренерский штаб и руководство «красно-белых» остались под большим впечатлением от уровня мотивации Джерри. А ведь изначально Владимир Муханов скептически отнесся к способности Гоу привести себя в форму за столь короткий срок и сбросить больше 15 килограммов до начала сезона. Но Гоу работал даже тогда, когда команда получала отпуск. Нанял диетолога и фитнес-тренера. В итоге, к старту КПЛ нападающий готов. Пусть еще и не на все 100 процентов» – пишет Кожахмет.

Последним клубом Гоу был турецкий «Касымпаша».

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