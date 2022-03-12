Артур Авакянц назначен главным тренером «Игилика»

Артур Авакьянц назначен главным тренером «Игилика».

Артур Сергеевич является воспитанником уральской школы футбола.

Разные годы защищал цвета таких команд, как «Акжайык», «Кайсар», «Жетысу» и «Каспий».

Тренерский путь начал в №4 ДЮСШ города Уральск. В 2011-2020 годах был главным тренером, ассистентом в ФК «Акжайык». В прошлом сезоне трудился в тренерском штабе «Атырау»-U21.

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