Чемпионат Казахстана по хоккею. «Торпедо» – «Номад» и другие матчи

В чемпионате Казахстана по хоккею проходят четвертьфинальные серии.
«Торпедо» – «Номад» – 18:30
«Арлан» – «Кулагер» – 19:00
«Сарыарка» – «Алтай-Торпедо» – 19:00
«Бейбарыс» и «Актобе» сыграют первый матч 12-го марта.
Время указано по Нур-Султану.
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