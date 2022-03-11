Чемпионат Казахстана по хоккею. «Торпедо» – «Номад» и другие матчи

Теги Торпедо Усть-Каменогорск Сарыарка чемпионат Казахстана Алтай Усть-Каменогорск Арлан Номад Sports.ru - Казахстан Кулагер Спорт Казахстана

В чемпионате Казахстана по хоккею проходят четвертьфинальные серии.

«Торпедо» – «Номад» – 18:30

«Арлан» – «Кулагер» – 19:00

«Сарыарка» – «Алтай-Торпедо» – 19:00

«Бейбарыс» и «Актобе» сыграют первый матч 12-го марта.

Время указано по Нур-Султану.

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