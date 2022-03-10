«Каспий» — «Тобол»: где смотреть

«Каспий» дома принимает «Тобол» во 2-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало матча в 15:00 по времени Нур-Султана.

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