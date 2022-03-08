«Тобол» под руководством Москаленко не проигрывает 12 матчей подряд в КПЛ

«Тобол» под руководством Александра Москаленко не проигрывает 12 матчей подряд.

В прошлом сезоне костанайцы не проиграли в 11 матчах (9 побед и 2 ничьи), а в этом начали с победы «Акжайыка» (1:0).

«Тобол» проиграл в сезоне-2021 только «Каспию» (под руководством Бабаяна). Следующий матч костанайцы также проведут с актаусцами в гостях, 11 марта.

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