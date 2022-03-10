Казахстан проведет игры Кубка «Билли Джин Кинг» против Германии в Нур-Султане.

Эти поединки – последний отбор перед финалом Кубка. Квалификационные матчи пройдут на специально созданном грунтовом покрытии в зале Национального теннисного центра (НТЦ). Арена рассчитана на более 2500 зрителей и ранее уже многократно принимала матчи и мужской, и женской сборных Казахстана.

Матч Казахстан — Германия пройдет 15-16 апреля 2022 года, а победитель отправится в финальную стадию турнира, который состоится в конце года. В квалификацию Кубка «Билли Джин Кинг» сборная Казахстана вышла благодаря победе в плей-офф в апреле 2021 года в гостях над Аргентиной.

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