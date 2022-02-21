Бублик впервые вошел в тридцатку сильнейших теннисистов мира

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-30 мирового рейтинга ATP.
Положение игроков из Казахстана в рейтинге:
- 30 (+1). Александр Бублик – 1 571;
- 166 (+2). Михаил Кукушкин – 382;
- 178 (+2). Дмитрий Попко – 351;
- 225 (+5). Тимофей Скатов – 265;
- 346 (+5). Денис Евсеев – 126;
- 617 (+19). Бейбит Жукаев – 44;
- 769 (+9). Григорий Ломакин – 27;
- 920 (-16). Достанбек Ташбулатов – 16;
Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович (8 875 очков).
Полный рейтинг здесь.
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