Бублик впервые вошел в тридцатку сильнейших теннисистов мира

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Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-30 мирового рейтинга ATP.

Положение игроков из Казахстана в рейтинге:

  • 30 (+1). Александр Бублик – 1 571;
  • 166 (+2). Михаил Кукушкин – 382;
  • 178 (+2). Дмитрий Попко – 351;
  • 225 (+5). Тимофей Скатов – 265;
  • 346 (+5). Денис Евсеев – 126;
  • 617 (+19). Бейбит Жукаев – 44;
  • 769 (+9). Григорий Ломакин – 27;
  • 920 (-16). Достанбек Ташбулатов – 16;

Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович (8 875 очков).

Полный рейтинг здесь.

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