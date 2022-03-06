Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису досрочно в 4-х матчах обыграла Норвегию и обеспечила себе место в финале командного чемпионата мира – Кубка Дэвиса.

Решающую победу в матчевом противостоянии принес первый номер страны Александр Бублик, который встречался с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом и обыграл его 6:4, 5:7, 6:4.

Хронология встреч казахстанцев с норвежцами была такова: матч Рууда с Михаилом Кукушкиным, которое завершилось в пользу «викинга» 6:1, 6:4, затем Бублик смог обыграть Виктора Дурасовича 6:3, 6:2 и сравнять счет в матче. Пара Андрей Голубев и Александр Недовесов была сильнее дуэта Виктор Дурасович/Симен Сунде Братхольм – 7:6 (12:10), 6:3. И, наконец, победа Бублика над Руудом.

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