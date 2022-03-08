Директор «Алматы» Кашкимбаев: «Нужно мотивировать крупные компании, чтобы они поддерживали спорт»

Директор «Алматы» Марат Кашкимбаев рассказал о проблемах поиска спонсоров и о причинах отсутствия рекламы хоккейного клуба в городе.

— Я считаю, что спонсорство спортивных клубов нужно на государственном уровне решать, потому что спорт нужно поддерживать. Многие заблуждаются и думают: «Зачем выделять эти деньги хоккейному клубу, когда можно их потратить на билборды?»

Нас сейчас финансируют на 270 млн., но этого недостаточно. Нужно мотивировать крупные компании, чтобы они поддерживали спорт.

— Как привлечь спонсора?

— Спонсору нужен охват. Охват – это болельщики. Конечно, если команда выигрывает, то и болельщики будут приходить поддерживать эту команду. А если команда проигрывает, то кому захочется приходить на игры.

Все упирается в бюджет. Если у команды нормальный бюджет, то она сильная и выигрывает, если у команды слабый бюджет, то, соответственно, команда будет слабая.

— Почему в городе нет рекламы хоккейного клуба? Как таковых расходов на рекламу в бюджете не выделено. Получается, деньги нужно брать от спонсоров?

— Одним из источников нашего дохода, является продажа билетов. В сезоне 2019-2020 годов билеты продавались достаточно неплохо. Мы провели Кубок Казахстана, о котором до сих пор говорят. Тогда мы очень хорошо вкладывались в рекламу, но помешала опять-таки пандемия. Все деньги с продажи билетов пускали в рекламу, на брошюры, билборды.

На играх при пустых трибунах атрибутика не продается. Нет возможности предложить спонсору какой-то контент, потому что болельщиков нет, охватов, соответственно, тоже нет. Сейчас пандемия отступает, и мы начнём запускать больше билетов, но опять же, кто пойдет на игры команды, которая постоянно проигрывает.

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