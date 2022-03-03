Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет с «Иртышом», «Снежные Барсы» против «Арлана» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Алматы» – «Иртыш» – 13:00

«Кулагер» – «Номад» – 19:00

«Снежные Барсы» – «Арлан» – 19:00

«Бейбарыс» – «Актобе» – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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