У Astana Qazaqstan Team задержки по зарплатам (Velonews)

Гонщики велокоманды Astana Qazaqstan Team не получали зарплату с начала года, передает VeloNews.

«Согласно нескольким источникам в команде и вокруг нее, гонщикам еще предстоит выплатить заработную плату за январь, а их февральские платежи должны быть выплачены в период с 28 февраля по 5 марта. По состоянию на 1 марта они еще не прибыли.

Команда не дала официальных комментариев, когда VeloNews связался с ними во вторник, но представитель команды добавил, что заявление может быть опубликовано в ближайшие дни. Другой источник добавил, что были сделаны указания на то, что зарплата гонщиков будет выплачена в ближайшие несколько дней. Команда не стала комментировать, когда VeloNews попросил предоставить конкретные подробности.

Из одного источника стало известно, что в команде регулярно возникают проблемы с платежами в начале года и что январский взнос часто задерживается из-за медлительности на административном уровне. Однако недавняя политическая нестабильность в Казахстане придала этим задержкам платежей в 2022 году большую важность и остроту», — пишет издание.

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