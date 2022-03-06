Карпенко подписал контракт с «Акжайыком»

«Акжайык» объявил о переходе 24-летнего украинского нападающего Игоря Карпенко.

Игорь Карпенко – воспитанник львовской школы футбола. До этого игрок защищал цвета таких клубов, как «Карпаты» и луцкий «Волынь».

Последним клубом Карпенко было хмельницкое «Подолье», где отыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 2 ассиста.

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