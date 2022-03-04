«Акжайык» арендует Црнчевича у «Актобе»

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что хорватский полузащитник Мате Црнчевич, в январе подписавший контракт с «Актобе», будет играть в «Акжайыке».

Соглашение об аренде будет действовать до конца сезона.

«После подписания контракта с Русланом Камболовым тренерский штаб «красно-белых» решил отказаться от услуг хорватского игрока», – объясняет источник.

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