Муханов об аренде Црнчевича в «Акжайык»: «Мате нам не подошел чисто по стилю»

Хорватский новичок «Актобе» Мате Црнчевич перешел в «Акжайык» на правах аренды до конца сезона.

«Мате – очень хороший игрок. Можно сказать, что он нам не подошел чисто по стилю. Обговорив с ним, мы решили, что ему стоит перейти в другую команду», – объяснил главный тренер красно-белых Владимир Муханов.

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