Претендент на титул EFC Нургожай назвал секрет своего успеха

Казахстанский непобеждённый боец ММА, претендент на титул лиги Eagle FC Дияр Нургожай ответил на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.

Один из вопросов касался секрета успешного выступления бойца.

«Дисциплина и сплоченная команда», – ответил Дияр.

Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут