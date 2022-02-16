Претендент на титул EFC Нургожай назвал секрет своего успеха

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Казахстанский непобеждённый боец ММА, претендент на титул лиги Eagle FC Дияр Нургожай ответил на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.

Один из вопросов касался секрета успешного выступления бойца.
«Дисциплина и сплоченная команда», – ответил Дияр.

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