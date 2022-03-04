«Актобе» до мая будет играть на стадионе ОСДЮСШОР

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Актобе» будет временно играть на другом стадионе.

До мая команда будет выступать на арене ОСДЮСШОР.

«Эту небольшую арену в прошлом году восстановили, уложили газон с подогревом, есть трибуны на 3000 мест. Даже ВАР установили. И уже 11 марта «красно-белые» примут здесь «Атырау», – пишет инсайдер.

В мае «Актобе» вернется на стадион «Қобланды Батыр», однако в сентябре арену закроют на капитальный ремонт.

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