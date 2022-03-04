Заявка «Аксу» на сезон-2022

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Опубликована заявка «Аксу» на предстоящий сезон.

Вратари: Марсель Исламкулов, Михаил Голубничий, Евгений Кучеренко;

Защитники: Ислам Жилов, Гафуржан Суюмбаев, Али Гаджибеков, Улар Жаксыбаев, Григорий Сартаков, Павел Баркунов, Кайрат Жыргылбек Уулы, Артем Попов, Фейт Фрайдей Обилор;

Полузащитники: Асланбек Какимов, Рафаиль Оспанов, Дамир Марат, Изат Кульжанов, Анатолий Красотин, Еркебулан Тунгышбаев, Жаслан Киркенов, Михаил Бакаев, Айбол Абикен;

Нападающие: Мирас Турлыбек, Арман Смаилов, Сергей Хижниченко.

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