Каньяс, Жангылышбай, Букорац в заявке «Шахтера» на сезон-2022

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ПФЛК опубликовал заявку «Шахтера» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Шахтера» на сезон 2022*

Вратари: Игорь Трофимец, Игорь Шацкий, Егор Цуприков, Данила Карпиков;

Защитники: Михаил Габышев, Джордже Чосич (Босния и Герцеговина), Кирилл Маляров (Россия), Павел Назаренко (Беларусь), Тимур Досмагамбетов, Владимир Хозин (Россия), Абдель Ламанж (Франция), Иван Граф (Хорватия);

Полузащитники: Амир Адуев (Россия), Стефан Букорац (Сербия), Петрос Аветисян (Армения), Абылайхан Назымбаев, Алмас Тюлюбай, Эдин Рустемович (Босния и Герцеговина), Рохер Каньяс (Колумбия);

Нападающие: Роман Муртазаев, Айдос Таттыбаев, Тохтар Жангылышбай, Николай Ковталюк (Украина), Шынгыс Флюк, Иван Свиридов.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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